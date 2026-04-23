Hatay\'da Otomobil Koyun Sürüsüne Daldı

Hatay'da kara yoluna çıkan küçükbaş hayvan sürüsünün içine otomobil daldı, kazada 17 koyun telef oldu.

Kaza; Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi hemzemin geçitte yaşandı. Geçiş için hemzemin geçidi kullanan koyun sürüsünün içerisine E.B. idaresindeki 27 AKS 532 plakalı otomobil daldı. Kazada sürüdeki 17 koyun telef oldu ve araçta hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Trafiğe kapanan yol, hayvanların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. - HATAY