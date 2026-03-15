Hatay\'da Otomobil-Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Hatay'da dönüş yapmak isteyen otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı. Çarpışmayla motosikletteki 2 gencin yere savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçesi İcadiye Mahallesi'nde yaşandı. Motosikletle aynı istikamette ilerleyen otomobil sürücüsü, manevrayla dönüş yapmak istedi. Otomobilin dönmek için duraksadığı andaysa motosiklet, otomobille çarpıştı. Kazada motosikletten yere savrulan 2 genç yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Otomobille motosikletin çarpıştığı anlar ve şahısların yere savrulduğu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY