Hatay\'da otomobil sağlık ocağının bahçesine düştü, 4 kişi yaralandı

Hatay'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sağlık ocağının bahçesine düştü. Kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Samandağ ilçesinin Mağaracık Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan sağlık ocağının bahçesine düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - HATAY
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