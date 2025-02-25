Hatay'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı

Hatay\'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı

Hatay'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı, sağlık durumu iyi.

25.02.2025 11:43
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Hatay'da takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Payas - Dörtyol D91 karayolunda yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 01 AIM 093 plakalı Volkswagen marka otomobil takla atarak ters döndü. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Otomobil, İtfaiye, hatay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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