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Hatay'da Pamuk Fabrikasında Yangın

Hatay\'da Pamuk Fabrikasında Yangın

Hatay Kırıkhan'da pamuk fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

07.03.2025 01:09
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Hatay'da pamuk fabrikasının depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada yaşandı. Fabrikanın pamuk atıklarının bulunduğu depoda alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle fabrikaya sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA

Kırıkhan, 3-sayfa, Ekonomi, İtfaiye, hatay, Son Dakika

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