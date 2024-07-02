Hatay\'da park halindeki kamyonet yanmaya başladı

Hatay'da park halindeyken yanmaya başlayan kamyonette maddi hasar oluştu.
Yangın, Defne İlçesi Çekmece Mahallesi 402. Sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan FORD marka araç, yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiği aracı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bölgeye gelerek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası araçta maddi hasar oluştu. - HATAY
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