Hatay\'da Park Halindeki Minibüs Yandı

Hatay'da park halindeyken yanan minibüs kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Reyhanlı ilçesi Kümeevler Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halinde bulunan minibüs alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi .Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında minibüs kullanılmaz hale geldi. - HATAY
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