Hatay\'da Patpat ile Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

3.Sayfa

Hatay'ın Samandağ ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada patpatta bulunan 2 kişinin havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde 31 ABP 026 plakalı otomobil ile "patpat" diye tabir edilen tarım aracı çarpıştı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan patpat ve otomobil sürücüleri, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çarpışma anında patpatta yolculuk yapan 2 kişinin havaya uçtuğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY