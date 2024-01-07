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Hatay'da prefabrik evde yangın faciası: 2 ölü - Son Dakika
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Hatay'da prefabrik evde yangın faciası: 2 ölü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Z.H adlı şahsın prefabrik evinde çıkan yangında İ.H ve D.H isimli kişiler hayatını kaybetti. Yangının elektrik kablolarından çıktığı belirlendi. Cenazeler otopsi için Antakya adli tıp kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay\'da prefabrik evde yangın faciası: 2 ölü
07.01.2024 - 20:31,
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Hatay'da prefabrik evde yangın faciası: 2 ölü

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Samandağ İlçesi Sutaşı Mahallesinde ikamet eden Z.H adlı şahsın evinin bahçesinde bulunan kendisine ait prefabrik evde meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Olay yerinde yapılan araştırmada İ.H ve D.H' nin vefat ettiği tespit edildi. Samandağ itfaiyesi ve OYİ ekipleri tarafından olay yerinde yapılan gerekli incelemeler neticesinde yangının elektrik kablolarından çıktığı değerlendirildi. Cenazeler otopsi için Antakya adli tıp kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da prefabrik evde yangın faciası: 2 ölü - Son Dakika


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