Hatay'da Sahte Sigorta Çetesi Operasyonu - Son Dakika
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Hatay'da Sahte Sigorta Çetesi Operasyonu

27.06.2026 10:09
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Hatay'da düzenlenen operasyonda sahte belgelerle emeklilik kazandıran 48 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da sahte belgelerle şahısları yurt dışında çalışmış gibi göstererek emeklilik hakkı kazandıran ve devleti yaklaşık 60 milyon TL zarara uğratan sahte sigorta çetesine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 48 şahıs gözaltına alınırken 7 şahıs mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yürütüldü. Yürütülen çalışmalarda; şüphelilerin birlikte hareket ederek daha önce yurt dışında çalışmış veya hiç çalışmamış şahıslar adına sahte belgeler düzenledikleri, bu kişileri uzun süre yurt dışında çalışmış gibi göstererek usulsüz şekilde emekli olmalarına aracılık ettikleri ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Çalışmalar kapsamında; toplam 72 şahsın usulsüz işlemlerinin bulunduğu, bunlardan bir kısmının emekli olduğu, bir kısmının ise emeklilik işlemlerinin devam ettiği, şüphelilerin, irtibatlı oldukları şirket sahipleriyle birlikte hareket ederek bazı şahısların gerçekte çalışmadıkları halde sigorta girişlerini yaptırıp sigortalı olarak gösterdikleri, usulsüz emeklilik işlemlerine 2011 yılından itibaren aracılık ettikleri, sahte pasaport ve çeşitli resmi belgeler düzenlemek suretiyle bugüne kadar kamuyu yaklaşık 60 milyon TL zarara uğrattıkları belirlendi.

Polis ekipleri tarafından; 23 Haziran 2026 tarihinde saat 06.00'da Hatay'da 6, Ankara'da 2 olmak üzere toplam 8 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi, şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 17 adet farklı şahıslara ait pasaport, 2 adet Arapça yazılı başkasına ait kimlik kartı, 3 bin 510 ABD doları ve 21 bin TL, yurt dışı hizmet borçlanmasına ilişkin çok sayıda belge, çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konuldu.

Soruşturma sürecinde toplam 48 şüpheli ile 14 bilgi sahibi şahsın ifadeleri alınmış, bir şahıs daha şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na mevcutlu olarak sevk edilen 9 şüpheliden; 1'i serbest bırakıldı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Operasyon, 3. Sayfa, Ekonomi, Sigorta, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Sahte Sigorta Çetesi Operasyonu - Son Dakika

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