Hatay\'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Altınözü İlçesi Keskincik Mahallesinde bulunan samanlıkta meydana geldi. Yangını fark eden ev sahibinin yangını 112 Acil Cağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında saman balyaları zarar gördü. - HATAY
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