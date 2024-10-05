Hatay'da Sanayi Sitesinde Yangın: 6 İş Yeri Zarar Gördü - Son Dakika
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Hatay'da Sanayi Sitesinde Yangın: 6 İş Yeri Zarar Gördü

Hatay\'da Sanayi Sitesinde Yangın: 6 İş Yeri Zarar Gördü

Hatay'ın Antakya ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında 6 iş yeri alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

05.10.2024 11:46  Güncelleme: 11:48
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Hatay'da gece saatlerinde yaşanan yangında sanayi sitesindeki 6 iş yeri alevlere teslim olarak yandı.

Yangın, gece saatlerinde Antakya ilçesinde bulunan sanayi sitesinde yaşandı. Sanayi sitesi 4.caddede mobilya atölyesinde başlayan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangında yaralanma yaşanmazken 6 iş yeri hasar gördü. - HATAY

Kaynak: İHA

Antakya, İtfaiye, hatay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Sanayi Sitesinde Yangın: 6 İş Yeri Zarar Gördü - Son Dakika

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