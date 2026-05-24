Selde evladını kaybeden annenin "Yavrum polis olacaktın, nereye gidiyorsun sınavın geliyordu" sözleri yürekleri dağladı - Son Dakika
24.05.2026 13:55  Güncelleme: 14:11
Hatay'da şiddetli yağışların neden olduğu selde Karaçay Köprüsü'nün çökmesi sonucu kaybolan 20 yaşındaki Musa Paşa'nın cansız bedeni 3 gün sonra bulundu ve toprağa verildi. Acılı anne, oğlunun polislik sınavına hazırlandığını söyleyerek gözyaşı döktü.

Hatay'da AFAD ve itfaiye ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yıkılan Karaçay Köprüsü'nün yaklaşık 2 kilometre ötesinde arama çalışmasının üçüncü gününde cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki Musa Paşa, son yolculuğuna uğurlandı. Evladını kaybetmenin acısını yaşayan anne Yenal Paşa'nın, "Yavrum polis olacaktın polis, sınavın geliyordu nereye gidiyorsun" sözleri yürekleri dağladı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da etkili olan şiddetli yağış kentte hayatı olumsuz etkilemişti. Aşırı yağışların etkili olduğu Samandağ ilçesi Karaçay Mahallesi'nde bulunan Karaçay Nehri, yağış sonrası taştı. Taşan nehir, Samandağ ile Antakya ilçelerini birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü'nün Samandağ'a gidiş yönünü çökertti. Çökme esnasında köprünün üzerinde giderken nehre düşen araçtaki 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgel kaybolmuştu. Olay yerine sevk edilen AFAD, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ekip arama çalışmalarının üçüncü gününde yıkılan Karaçay köprünün 2 kilometre ötesinde 20 yaşındaki Musa Paşa'nın cansız bedeni bulundu. Nehre düşerek akıntıya kapılan ve 3 gün sonra cansız bedeni bulunan Paşa, Mağaracık Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Evladını kaybetmenin acısını gözyaşları içerisinden yaşayan anne Yenal Paşa'nın, "Yavrum polis olacaktın polis, sınavın geliyordu nereye gidiyorsun" sözleri yürekleri dağladı.

Kaynak: İHA

13:29
13:27
13:05
12:47
11:34
11:28
