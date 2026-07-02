Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil yanarak hurdaya döndü.
Yangın, Erzin ilçesi İsalı Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Araçtan inen sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında araç hurdaya döndü. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Seyir Halindeki Araç Yandı - Son Dakika
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