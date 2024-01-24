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Hatay'da seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı - Son Dakika
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Hatay'da seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı

Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki Fiat Fiorino marka hafif ticari araç yanmaya başladı. Araç sürücüsü durumu bildirerek itfaiye ekiplerinin müdahalesini sağladı. Yangında araçta maddi hasar oluştu.

Hatay\'da seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı
24.01.2024 - 14:38,
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Hatay'da seyir halindeki hafif ticari aracın alev aldığı anlar kameraya yansıdı.

Yangın, Belen ilçesi İssume Mahallesi karayolu üzerinde meydana geldi. Fiat Fiorino marka hafif ticari araç seyir halindeyken yanmaya başladı. Araç sürücüsü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangında araçta maddi hasar oluştu. Aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı - Son Dakika


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