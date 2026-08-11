Patlamaların yaşandığı minibüs alevlere teslim oldu

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olarak yanan ve patlamaların yaşandığı minibüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Samandağ-Antakya kara yolu Sutaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan 31 BBC 653 plakalı minibüsün motor bölümünden alevler yükseldi. Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Alevler ve patlama anıysa an be an kameraya yansıdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.