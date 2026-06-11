Otomobili alev alev yanan adam, "Cana geleceğine mala gelsin" diyerek kendini teselli etti - Son Dakika
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Otomobili alev alev yanan adam, "Cana geleceğine mala gelsin" diyerek kendini teselli etti

Otomobili alev alev yanan adam, "Cana geleceğine mala gelsin" diyerek kendini teselli etti
11.06.2026 15:46  Güncelleme: 15:51
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Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Araç sahibi, 'Cana geleceğine mala gelsin' diyerek teselli buldu.

Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi. Gözlerinin önünde otomobili yanan adam, "Cana geleceğine mala gelsin" diyerek kendini teselli etti.

Yangın, Antakya - Yayladağı yolu Döver mevkiinde yaşandı. Seyir halinde olan Fiat marka 31 ACA 655 plakalı otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Alevler kısa sürede otomobili sardı. Bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Otomobilinin yandığı anları izleyen Ali Abidin, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmamasıyla kendini teselli etti.

Aracın seyir halindeyken alev aldığını söyleyen Ali Abidin, "Yayladağı'na gidiyorduk. Araba gaz kesince alev almaya başladı ve ardında itfaiye geldi. Aracımız Fiat marka Albea model, 2 sene önce almıştık. Cana geleceğine mala gelsin, hiç sıkıntı yok" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobili alev alev yanan adam, 'Cana geleceğine mala gelsin' diyerek kendini teselli etti - Son Dakika

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