Hatay\'da Seyir Halindeki Otomobil Yangınında Maddi Hasar Oluştu

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobilde maddi hasar oluştu.

Yangın, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan otomobillin motor kısmından yanmaya başladı. Alevlere teslim olan otomobili gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangından dolayı otomobilde maddi hasar oluştu. - HATAY