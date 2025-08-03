Hatay\'da Sokak Köpeği İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evin bahçe kapısındaki demir korkuluklara sıkışan sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak köpeği bir evin bahçe duvarındaki demir korkulukların arasına sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İskenderun İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, demir korkulukları keserek köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Köpeğin yara almadığı anlaşılınca, hayvan doğal ortamına bırakıldı.

Duyarlı vatandaş Kemal Güler, "Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde köpek demir korkuluklara sıkışmıştı. Biz de vatandaşlık görevimizi yaparak 112'yi aradık. Çok hızlı bir şekilde gelip köpeği kurtardılar. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Böyle bir durumla karşılaştıklarında 112'ye haber versinler" dedi. - HATAY