Hatay'da su kuyusuna düşen inek itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı.
Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde ineği su kuyusuna düşen vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İş makinesi yardımıyla kuyuya inen itfaiye çavuşu Serkan Tutcu, ineği halata bağladı. Halatla bağlanan inek vinç yardımıyla kontrollü olarak kuyudan çıkartıldı. İneğin kurtarılmasıyla sahibi rahat nefes aldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da su kuyusuna düşen inek vinçle kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?