Hatay'da Suç Çetesi Operasyonu: 7 Tutuklama
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da Suç Çetesi Operasyonu: 7 Tutuklama

Hatay'da Suç Çetesi Operasyonu: 7 Tutuklama
16.04.2026 08:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da aranan 7 kişi, suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; "kasten yaralama", "hırsızlık", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar tespit edildi.

Operasyonlarda; "kasten yaralama" suçundan 38 yıl 3 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan E.A. ile aynı suçtan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası bulunan F.E., "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası bulunan D.B. ile 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.G., "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.B. ile 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.K. ve "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.C. yakalandı.

Ayrıca, 7 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen "hayasızca hareketler" suçunun şüphelisi Z.Y. de İskenderun ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Z.Y. serbest bırakılırken, diğer 7 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Hatay, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 09:03:26. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.