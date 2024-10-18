Hatay'da takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antakya İlçesi Habib-i Neccar Kavşağı'nda yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada; araçta sıkışan yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazada hasar alana araç, çekiciyle çekilerek yol trafiğe açıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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