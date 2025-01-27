Hatay'da takla atarak ters dönen aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Defne- Samandağ yolu Koçören Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak ters döndü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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