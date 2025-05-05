Hatay'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Hatay\'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Antakya'da hafif ticari araç takla atarak ters döndü, sürücü hastaneye kaldırıldı.

05.05.2025 09:15
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Hatay'da takla atarak ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antakya çevreyolu Kuzeytepe Mahallesi mevkiinde yaşandı. Devam eden yol çalışmalarının bulunduğu bölgede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak çukura düştü. Kazada araç takla atarak ters döndü. Yaralı şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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