Hatay'da takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kırıkhan-Reyhanlı yolu Çiloğlan Mahallesi mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Ters dönen otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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