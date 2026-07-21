Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarpan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?