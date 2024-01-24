 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatay'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil takla atarak ters döndü ve sürücü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay\'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
24.01.2024 - 10:52,
Abone Ol

Hatay'da takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi çevre yolu Orhanlı kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Çevredeki insanların 112'yi aramasıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönerek durabilen otomobildeki sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Antakya, Hatay, Acil Durum, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


21:54
Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 22:12:04. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement