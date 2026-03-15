Hatay'da tanker devrildi, portakal bahçesi zarar gördü
Hatay'da tanker devrildi, portakal bahçesi zarar gördü

15.03.2026 14:50
Erzin'de yağış nedeniyle devrilen akaryakıt yüklü tanker portakal bahçesine zarar verdi.

Hatay'da yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği akaryakıt yüklü tanker, portakal bahçesine devrildi. Devrilen tankerde bulunan litrelerce akaryakıt portakal bahçesine aktı.

Kaza; Erzin ilçesi E-5 karayolu Yeşiltepe mevkiinde yaşandı. Akaryakıt yüklü Salih Karayay idaresindeki 33 DT 957 tanker, etkili olan yağışla birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak portakal bahçesine devrildi. Devrilme esnasında tankerde bulunan akaryakıt portakal bahçesine aktı ve ağaçlara zarar verdi. Hafif yaralı tanker sürücüsü Karatay ambulansla Erzin Devlet Hastanesine götürüldü. Devrilen tanker vinçle olduğu yerden kaldırıldı.

Olay yerine gelen tanker sürücüsünün yakınlarıysa kazanın yağışlı hava nedeniyle yaşandığını belirterek sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

