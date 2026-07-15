Hatay'da Tehlikeli Motosiklet Sürücülerine Cezalar - Son Dakika
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Hatay'da Tehlikeli Motosiklet Sürücülerine Cezalar

Hatay\'da Tehlikeli Motosiklet Sürücülerine Cezalar
15.07.2026 13:06
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Hatay'da akrobatik hareket yapan 3 motosiklet sürücüsüne toplam 178 bin TL ceza kesildi.

Hatay'da akan trafikte canlarını hiçe sayarak tehlikeli hareketler yapan 3 motosiklet sürücüsüne toplam 178 bin TL para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevreye rahatsızlık veren abartı egzozlu araçlar ile trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Musa Kazım Arıkan Bulvarı'nda gerçekleştirilen uygulamalarda biri plakasız, ikisi ise ön teker kaldırarak akrobatik hareket yaptığı belirlenen 3 motosiklet ekipler tarafından durduruldu. Denetimlerde sürücülere ilgili trafik mevzuatı kapsamında toplam 178 bin TL idari para cezası uygulanırken, motosikletler trafikten men edildi. Akrobatik hareket yaptığı tespit edilen sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu. - HATAY

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Dörtyol, Yaşam, Hatay, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Tehlikeli Motosiklet Sürücülerine Cezalar - Son Dakika

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