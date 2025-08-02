Hatay'da tehlikeli yolculuk: Çocuklar TOFAŞ'tan dışarı sarktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Hatay'da tehlikeli yolculuk: Çocuklar TOFAŞ'tan dışarı sarktı

Hatay\'da tehlikeli yolculuk: Çocuklar TOFAŞ\'tan dışarı sarktı
02.08.2025 09:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arka camı olmayan TOFAŞ'ta dışarı sarkan çocuklar trafikte tehlike yarattı, sürücüye ceza kesildi.

Hatay'da arka camı olmayan TOFAŞ'ın arka kısmından dışarı sarkan çocukların trafikteki tehlikeli yolculukları kameraya yansıdı. Trafiği tehlikeye düşüren görüntüler üzerine sürücüye 7 bin 97 TL trafik cezası uygulandı.

Olay, 29 Temmuz tarihinde Arsuz ilçesinde yaşandı. Trafikte seyir halinde ilerleyen arka camı olmayan TOFAŞ'tan dışarıya çıkan çocuklar, kendi canlarını ve trafiği tehlikeye attılar. Korku dolu anların sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; araç sürücüsünün yabancı uyruklu S.M. olduğu tespit edildi. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği toplam 7 bin 97 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü hakkında TCK 179/2 maddesinden "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Tofaş, hatay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da tehlikeli yolculuk: Çocuklar TOFAŞ'tan dışarı sarktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
Sinem’i katleden caninin son paylaşımı: Ali Eren asla yarım bırakmaz Sinem'i katleden caninin son paylaşımı: Ali Eren asla yarım bırakmaz
Fenerbahçe taraftarları şokta ’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu Fenerbahçe taraftarları şokta! ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu
Cemal Enginyurt, gurbetçi vatandaşın o sözlerine kayıtsız kalamadı Cemal Enginyurt, gurbetçi vatandaşın o sözlerine kayıtsız kalamadı
Fare zehri yutan bebek hastanede yaşam savaşı veriyor Fare zehri yutan bebek hastanede yaşam savaşı veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın affettiği 9 kişi arasında dikkat çeken isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın affettiği 9 kişi arasında dikkat çeken isim
Beşiktaş’ın içler acısı halini en iyi özetleyen an Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an
Justin Timberlake İstanbul konserinden ardından uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı Justin Timberlake İstanbul konserinden ardından uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı
Metroda tüfekle gezen tavşan kostümlü şüphelinin ifadesi ortaya çıktı Metroda tüfekle gezen tavşan kostümlü şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

08:45
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş’tan açıklama geldi
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş'tan açıklama geldi
08:25
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
08:17
Ezgi Mola’nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı Ayağından vuruldu
Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu
01:49
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı
11:33
Hande Ataizi nafakayı az buldu, mahkemeye başvurdu
Hande Ataizi nafakayı az buldu, mahkemeye başvurdu
11:22
Böylesi filmlerde olur sanıyorduk Çocuk doktoru, doğurttuğu bebeği satın aldı
Böylesi filmlerde olur sanıyorduk! Çocuk doktoru, doğurttuğu bebeği satın aldı
11:09
Kumar borçları nedeniyle intihara kalkışan 2 arkadaş gözaltına alındı
Kumar borçları nedeniyle intihara kalkışan 2 arkadaş gözaltına alındı
11:06
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sinem’in son paylaşımı yürekleri yaktı
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sinem'in son paylaşımı yürekleri yaktı
11:01
Daha 18 yaşında Suriyeli şahsın üzerinden çıkan bekçiyi bile şaşırttı
Daha 18 yaşında! Suriyeli şahsın üzerinden çıkan bekçiyi bile şaşırttı
10:59
“Dünyanın en lezzetli dondurmaları“ listesinde zirve Türkiye’nin
"Dünyanın en lezzetli dondurmaları" listesinde zirve Türkiye'nin
10:55
Resmi Gazete’de yayımlandı: Düşük stopaj oranı yıl sonuna kadar uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Düşük stopaj oranı yıl sonuna kadar uzatılıyor
10:49
Ne polis ne de zabıta çare olamadı Kapıları zorla açıyorlar, para vermeyince...
Ne polis ne de zabıta çare olamadı! Kapıları zorla açıyorlar, para vermeyince...
10:49
Ne yaptın sen Ebrar Yeni imajını görenler tanıyamıyor
Ne yaptın sen Ebrar! Yeni imajını görenler tanıyamıyor
10:45
Metroda tüfekle gezen tavşan kostümlü şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Metroda tüfekle gezen tavşan kostümlü şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2025 09:08:07. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay'da tehlikeli yolculuk: Çocuklar TOFAŞ'tan dışarı sarktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.