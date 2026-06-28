Hatay'da seyir halinde olan tır alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Hatay'da seyir halinde olan tır alevlere teslim oldu

Hatay\'da seyir halinde olan tır alevlere teslim oldu
28.06.2026 01:26  Güncelleme: 01:28
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeki bir tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tırı sararken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak tır kullanılamaz hale geldi. Görgü tanığı, yangının balatalardan çıktığını belirtti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halinde olan bir tır, çıkan yangın sonucu alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Topboğazı Mahallesi mevkiinde, Antakya - İskenderun yolu üzerinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan tırda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle tırın tamamı sarıldı. Alevler içinde yanan tırı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.

"Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde bir tırın balataları alev aldı"

Tırın yandığı anları cep telefonuyla görüntüleyen bir vatandaş, "Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde bir tır, balatalarından alev aldı. Ben de yangını düğünden dönerken döndüm. Şoför ve diğer kişilerin durumu iyi" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Kırıkhan, 3. Sayfa, İtfaiye, Hatay, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da seyir halinde olan tır alevlere teslim oldu - Son Dakika

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