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Hatay'da Tır ile Çarpışan Pikabın Kasasındaki Vatandaşlar Yola Savruldu - Son Dakika
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Hatay'da Tır ile Çarpışan Pikabın Kasasındaki Vatandaşlar Yola Savruldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, tır ile çarpışan pikabın arka kasasında bulunan 4 kişi yola savruldu. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaşanan can pazarı kameraya yansıdı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Hatay\'da Tır ile Çarpışan Pikabın Kasasındaki Vatandaşlar Yola Savruldu
09.01.2024 - 21:02,
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Hatay'da TEM Otoyolu'nda tır ile çarpışan pikabın kasasında bulunan vatandaşlar yola savuruldu. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaşanan can pazarı kameraya yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen tır, 01 DZ 140 plakalı Skoda marka pikapla çarpıştı. Kazanın etkisiyle pikabın arka kasasında oturan 4 kişi yola savruldu. Kaza sonrası otoyolda can pazarı yaşandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yaşanan can pazarı kameraya yansıdı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Tır ile Çarpışan Pikabın Kasasındaki Vatandaşlar Yola Savruldu - Son Dakika


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