Hatay'da 2 tırın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.
Kaza; İskenderun - Payas yolu Denizciler mevkiinde yaşandı. Seyir halinde olan tır, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Tır Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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