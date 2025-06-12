Hatay\'da Tır Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan tır yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Adana - Hatay otobanı Erzin ilçesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki tırın çekici kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, dorse kısmının tamamını sarmadan kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken tırın çekicisi kullanılmaz hale geldi. - HATAY