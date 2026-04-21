Hatay\'da Tır Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan tırda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Yangın; Payas-Dörtyol istikameti otoyol üzerinde yaşandı. Seyir halindeki tırın motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale etti. Yangın, aracı sarmadan kontrol altına alınırken, olayın ardından tırda soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY
