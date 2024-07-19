Hatay\'da Tırın Dorsesinden Kaçan Angus Denizde Yakalandı

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Hatay'da tırın dorsesinden kaçan angus, ekiplerin uzun süren kovalamacası sonrası denizde yakalandı.

Payas - İskenderun Tem Otoyolu'nda seyir halindeki tırdan kaçan angus yola atladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Trafiği durma noktasına getiren angusu yakalamaya çalışan ekipler, hayvanı kara yolunda kovaladı. Bir süre kementle yakalanmaya çalışılan hayvan, kaçarak denize girdi. Kovalamaca sonrası denizde yakalanan angus ve ekipler arasında yaşanan heyecan dolu anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ekipler ve angus arasında yaşanan kovalamacayı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan 21 yaşındaki Yusuf Tecimen, "Motosikletimle seyir halindeydim, yolda giderken bir baktım 5-6 tane polis yol üzerinde koşuyorlardı. Yol kenarında motorumu durdurdum ve ondan sonra angusun bana doğru koştuğunu gördüm. Hayatımda ilk defa angus gördüm, yani çok değişik bir hayvandı. Bayram değil, seyran değil yani nasıl böyle bir olayla karşılaştım ben de bilmiyorum. Baktım polis koşuyordu benden rica etti, dedi beni götürebilir misin bayağı da uzaklaşmışlardı ben de motorumu ters istikamet üzerine çevirdim angusun peşinden ilerledim. Çok ilginçti ben de gördüm, denize gireceğini hiç düşünmüyordum ama kesinlikle serinlemek için girmiştir çünkü epey bir mesafe koştu hava çok sıcaktı" ifadelerini kullandı. - HATAY