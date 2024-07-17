Hatay\'da Tırın Dorsesinden Kaçan Angus Yakalandı

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Hatay'da tırın dorsesinden kaçan angus, ekipleri peşine taktı. Ekiplerin kementli mücadelesi sonrası trafiği durduran hayvan yakalandı.

Payas - İskenderun Tem Otoyolu'nda seyir halindeki tırda taşınan angus yola atladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Trafiği durma noktasına getiren angusu yakalamaya çalışan ekipler, hayvanı kara yolunda kovaladı. Bir süre kementle yakalanmaya çalışılan angus, ekiplerin mücadelesi sonucu yakalandı. Ekipler ve angus arasında yaşanan kovalamaca ise kameraya yansıdı. - HATAY