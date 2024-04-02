Hatay\'da Tofaş marka araç ortadan ikiye bölündü, sürücü yaralandı

Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili gözaltı sayısı 8'e yükseldi

Beşiktaş'ta çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Ancak alınan bilgilere göre, gözaltı sayısı 8'e yükseldi ve soruşturma devam ediyor.