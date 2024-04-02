Hatay'da otomobille çarpışan ve ortadan ikiye bölünen Tofaş marka aracın sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere kaza, Reyhanlı- Kırıkhan yolu Sanayi kavşağında meydana geldi. C.E. idaresindeki 31 ABT 689 plakalı otomobil, sanayi kavşağında F.H. idaresindeki 66 NE 149 plakalı Tofaş marka araçla ile çarpıştı. Kazada; ikiye bölünen Tofaş'ın sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Tofaş marka araç ortadan ikiye bölündü, sürücü yaralandı - Son Dakika
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