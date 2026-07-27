Hatay\'da Tofaş otomobil dereye uçtu

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçarak hurdaya dönen Tofaş otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Payas ilçesi Sincan Mahallesi'nde yaşandı. Okul mevkiinde Tofaş marka otomobil kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı sürücünün ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yaralı, ambulansla Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada otomobil ise hurdaya döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.