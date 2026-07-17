Hatay\'da Trafik Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Hatay'da yola kaçan topunu yakalamak isteyen 11 yaşındaki çocuk, pikabın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Evlatlarının cansız bedeninin başında feryat eden anne ve baba yürekleri dağladı.

Kaza Antakya ilçesi Alazı Mahallesi'nde yaşandı. Top oynadığı esnada yola kaçan topunu yakalamaya çalışan 11 yaşındaki Umut İşlekyay'a, M.A. idaresindeki pikap çarptı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası çocuğun can verdiği belirlendi. Olay yerine gelerek evlatlarının cansız bedeniyle karşılaşan aileyse zor anlar yaşadı. Evlatlarının cansız bedeninin başında göz yaşları içerisinde feryat eden anne ve babanın zor anlarıysa yürekleri dağladı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesi sonrası çocuğun cansız bedeni morga kaldırıldı. Araç sürücüsü M.A. ise gözaltına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY