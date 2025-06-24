Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde yaşandı. TOFAŞ marka otomobille karşı istikametten gelen başka bir otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiler.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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