Hatay'ın yaşanan trafik kazası sonrası 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Samandağ ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 3 çocuk babası Alkan Ergin (40) hayatını kaybederken, Süleyman E., Habib E. ve Ali E. yaralanmıştı. Olayın aydınlatılması için detaylı kamera incelemeleri ve saha araştırmaları yapan ekipler, olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da trafik kazası sonrası bıçaklı kavga: 1 ölü, 7 gözaltı - Son Dakika
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