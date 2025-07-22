Hatay\'da trafik kazası sonrası bıçaklı kavga: 1 ölü, 7 gözaltı

Hatay'ın yaşanan trafik kazası sonrası 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Samandağ ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 3 çocuk babası Alkan Ergin (40) hayatını kaybederken, Süleyman E., Habib E. ve Ali E. yaralanmıştı. Olayın aydınlatılması için detaylı kamera incelemeleri ve saha araştırmaları yapan ekipler, olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. - HATAY