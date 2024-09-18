Hatay'da istinat duvarına çarparak hurdaya dönen TOFAŞ'ın sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, Antakya İlçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TOFAŞ marka otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada hurdaya dönen araçtan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Trafik Kazası: TOFAŞ Hurdaya Döndü - Son Dakika
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