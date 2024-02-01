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Hatay'ın Hassa ilçesinde trafik kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hatay'ın Hassa ilçesinde trafik kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Hatay\'ın Hassa ilçesinde trafik kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Hatay - Gaziantep karayolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ayhan Ç. idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

01.02.2024 00:16
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Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen aracın sürücüsü öldü.

Kaza, Hatay - Gaziantep karayolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ayhan Ç. idaresindeki 31 U 5290 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası morga kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

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