Hatay\'da Trajedi: Traktör ve Otomobil Çarpıştı

Hatay'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza; Gaziantep-Hatay yolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aynı yönde ilerleyen 27 AND 791 plakalı traktör ve 16 JA 369 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.