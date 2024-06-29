Hatay\'da Tren Yolu Üst Geçidinde Toprak Kayması

Hatay'da tren yolu üzerindeki üst geçitte yürütülen çalışmalar esnasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan iş makinesi operatörünü kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Olay, Payas ilçesi Karacaami Mahallesi'nde meydana geldi. Tren yolu üst geçitinde yürütülen çalışmalar esnasında toprak kayması meydana geldi. Çökmeyle birlikte iş makinası operatörü toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Operatörü kurtarmak için çalışma başlatıldı. - HATAY
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