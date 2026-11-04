Hatay'da turuncu kodlu uyarı sürerken yağış yolları göle çevirdi, sürücüler zorlandı - Son Dakika
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Hatay'da turuncu kodlu uyarı sürerken yağış yolları göle çevirdi, sürücüler zorlandı

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Hatay\'da turuncu kodlu uyarı sürerken yağış yolları göle çevirdi, sürücüler zorlandı
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Hatay\'da turuncu kodlu uyarı sürerken yağış yolları göle çevirdi, sürücüler zorlandı
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Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarı verdiği Hatay'da sabah saatlerinden beri etkili olan yağış, kıyı ve iç kesimlerde yolları göle çevirdi. Göle dönen yollarda sürücüler güçlük çekerken araçlarıyla mahsur kalanlara itfaiye ekipleri yardım etti; yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.

Hatay'da sabah saatlerinde itibaren başlayan yağış, zaman zaman etkisini hissettirmeye devam ediyor. Aralıklarla etkili olan yağış farklı bölgelerde yolları göle çevirdi.

Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olmaya başladı. Kentin kıyı kesimlerinde etkisini sürdüren yağışlı hava zaman zaman iç kesimlerde de kendini gösterdi. Etkili olan yağışla birlikte sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çektiler. Araçlarıyla mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Yağışlı havanın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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