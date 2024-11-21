Hatay\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda İskenderun'da durdurulan İ.A.'nın aracında ve yaya olarak durdurulan S.U.'nun yapılan üst aramasında; 528 adet captagon, 316 adet sentetik ecza hap ve 1 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında T.C.K 188. maddeden işlem yapıldı ve araca 35 bin 519 TL cezai işlem uygulandı. - HATAY