Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; 15 Mayıs 2026 günü Samandağ İlçesi Mızraklı ve Çöğürlü Mahallelerinde (H.A.), (E.D), (S.D) ve (H.D.) isimli şahısların ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda, 141 kök kenevir, 115 gram kubar esrar ve 1 adet elektronik terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. Operasyon esnasında şahısların serayı uyuşturucu üretim merkezine çevirmesiyse dikkat çekti. - HATAY