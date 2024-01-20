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Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede 6 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede 6 şüpheliyi yakaladı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında 6 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 88 captagon, 24 gram metamfetamin, 65 gram kubar esrar, 5 gram kannobionid, 2 adet extacy hapı ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Tutuklanan 2 şüpheli ceza infaz kurumuna sevk edilirken, diğer 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede 6 şüpheliyi yakaladı
20.01.2024 - 01:09,
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Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında, 6 şüpheli yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri tarafından 15-19 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda 6 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan üst ve araç aramalarında, 88 captagon, 24 gram metamfetamin, 65 gram kubar Esrar, 5 gram kannobionid, 2 adet extacy hapı ve 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ele geçirildi. Bu çalışmalar sonucunda, yakalanan 6 şüpheli şahıstan 2'si mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildi. Diğer 4 şüpheli şahıs ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede 6 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika


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